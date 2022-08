Bonus Animali: come richiederlo a Modena entro ottobre 2022

Entro e non oltre il 10 ottobre 2022 si possono presentare attraverso il sito del Comune di Modena le domande per ottenere il bonus animali. Il Comune, infatti, assegna un contributo ai proprietari di animali d'affezione che, a causa della pandemia da Covid 19 e all'aggravamento delle condizioni economiche legate alla crisi energetica e alle vicende internazionali, si sono trovati in difficoltà economiche ed hanno dovuto sostenere le spese veterinarie dei loro amici pelosi.

Ecco allora tutto quello che c'è da sapere per presentare domanda.

Bonus Animali: a chi si rivolge

Possono presentare domanda i proprietari di cani e gatti che:

risiedono nel Comune di Modena

hanno l'animale iscritto in ARAA (Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione)

hanno sostenuto spese veterinarie nel periodo che va dal 01/03/2020 al 30/09/2022

appartengono a nuclei famigliari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale o inferiore a € 17.000,00

A quanto ammonta il contributo del Bonus Animali

Il contributo, riferito ad ogni singolo animale, è di massimo € 150,00 oppure di massimo € 200,00 nel caso in cui l'animale sia stato adottato presso un canile/gattile del Comune di Modena. Ogni nucleo famigliare può richiedere il contributo al massimo per due animali.

Come fare domanda

La domanda, una per ciascun proprietario, deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo on line, fino al 10 ottobre 2022, accedendo obbligatoriamente tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) oppure CIE (Carta Identità Elettronica), nel portale dedicato (qui il link).

Chi non ha un collegamento internet per compilare la domanda, previo appuntamento, può utilizzare le postazioni ad accesso assistito presso l'URP - Ufficio Relazioni con il pubblico.

Tempistiche e scadenze