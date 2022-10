Pet Passport: come ottenere il passaporto europeo per i propri animali domestici a Modena

Per viaggiare in compagnia del proprio gatto, cane o furetto tra paesi che fanno parte dell'Unione Europea è obbligatorio essere in possesso del documento di identificazione dell'animale, il cosiddetto Pet Passport.

Vediamo allora come e dove fare domanda per ottenerlo, quanto costa e tutte le informazioni a riguardo:

Pet Passport: cos'è e a cosa serve

Il Pet Passport è un documento obbligatorio per i viaggi all'interno della Comunità Europea e viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL ai proprietari di cani, gatti o furetti che hanno necessità di recarsi all'estero con il proprio animale.

Il passaporto è redatto in cartaceo, sia nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio sia in inglese, ed è il documento individuale di identificazione dell'animale da compagnia che riporta, oltre alla parte anagrafica (con fotografia facoltativa), l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale (in particolare contro la rabbia), le visite mediche ed i trattamenti contro le zecche e l’echinococco. Sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, e ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza circa i rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia.

Cosa succede se si viaggia tra Paesi dell'Unione Europea sprovvisti di Pet Passport

Chi viaggia con un animale sprovvisto di Pet Passport rischia sanzioni severe. Le autorità competenti possono anche decidere di rispedire l'animale nel Paese di origine o isolarlo, a spese del proprietario, per tutto il tempo necessario a svolgere i controlli sanitari previsti.

Per recarsi in alcuni Paesi, soprattutto in Paesi extra U.E., sono necessarie certificazioni aggiuntive; per questo motivo il proprietario è bene che si informi - per tempo- presso presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese di destinazione.

Come prenotare un appuntamento e richiedere il Pet Passport a Modena

Ecco le modalità tramite le quali poter prenotare un appuntamento presso l'AUSL di Modena e presentare la documentazione richiesta:

online, con il sistema CupWeb, previa registrazione o con le credenziali di accesso del Fascicolo Sanitario Elettronico

tramite l’APP ER-Salute

per telefono, contattando il numero 059 2025200 il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00

Pet Passport: quanto costa?

Per ottenere il rilascio del Pet Passport è necessario il pagamento di una tariffa di euro 15,00 tramite le casse automatiche (riscuotitrici) dell'Azienda USL, nei corner salute di diversi ipermercati e supermercati Coop Alleanza 3.0 o nelle farmacie di Modena e provincia.

Il giorno dell'appuntamento: i documenti da portare con sè

Il giorno dell’appuntamento, il proprietario deve recarsi con il proprio animale presso il Servizio Veterinario dell’Azienda USL che esegue la prestazione portando: