Salute del gatto: 4 consigli pratici per affrontare l’inverno al meglio Assecondare i miagolii dell’animale e farlo uscire malgrado il freddo pungente, oppure tenerlo dentro all’interno delle mura domestiche? Ecco alcuni consigli pratici ed efficaci per preservare la salute del gatto anche nella stagione più fredda dell’anno

Le temperature calano bruscamente, le precipitazioni sono più frequenti e il gatto vuole continuare a fare i propri quotidiani giri all’aperto: cosa fare? Assecondare i miagolii dell’animale e farlo uscire malgrado il freddo pungente, oppure tenerlo dentro all’interno delle mura domestiche? Il mantello dell’animale è in grado di proteggerlo dal freddo dei mesi invernali? Ecco allora alcuni consigli pratici ed efficaci per preservare la salute del gatto anche nella stagione più fredda dell’anno.

1. Cambiare alimentazione

D’inverno, i gatti abituati alla vita all’aria aperta necessitano di un’alimentazione più abbondante ed energetica, di maggior apporto calorico, in modo da rinvigorire l’animale ed affrontare le basse temperature senza il rischio di ipotermia. Indicativo sarebbe porzionare il cibo in pasti abbondanti (ma senza esagerare con i grassi) e, nel caso la ciotola fosse posizionata all’esterno dell’abitazione, evitare cibo umido che con le basse temperature rischierebbe di congelare.

2. Eseguire una toelettatura minuziosa per la cura del pelo

Per stimolare il rinnovo del pelo e rinforzarlo nel periodo invernale, è consigliato eseguire quotidianamente una toelettatura al proprio micio.

3. Creare zone ad hoc riparate dal freddo

Se il vostro gatto è impaziente di passare del tempo all’aria aperta anche d’inverno questo non vuol dire che apprezzi le rigide temperature che caratterizzano la stagione. Un pratico compromesso sta nel realizzare zone ad hoc per l’animale, all’aperto ma riparate dal freddo come ad esempio una cuccia imbastita da coperte di lana, un cantuccio caldo in un angolo di un gazebo, una sedia da giardino coperta da stoffe o coperture impermeabili e cose simili.

4. Giocare e mantenersi in movimento

Stare accoccolato sul divano o all’interno di una morbida cuccia per buona parte della giornata non è la ricetta più indicata per affrontare il periodo invernale. Al contrario, una buona attività fisica unita a giochi con biglie e cordicelle da acchiappare, aiuterà il micio a mantenersi in movimento e a favorire la circolazione del sangue.