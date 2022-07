Viaggiare con animali domestici? 10 consigli pratici per un'esperienza confortevole

E' estate inoltrata e le tanto desiderate vacanze si avvicinano: tra valigie, preparativi e planning, ogni cosa sembra essere organizzata nei minimi dettagli. Eppure per tutti coloro che possiedono un animale domestico incombe un ulteriore sforzo d'organizzazione: rendere il viaggio per il proprio compagno a quattro zampe il più confortevole possibile. Ecco 10 consigli da mettere in pratica prima e durante un viaggio per il benessere dell'animale.

Prima di partire: pit-stop dal veterinario di fiducia

Prima di partire per le vacanze e affrontare un lungo viaggio è sempre consigliato recarsi dal veterinario di fiducia per un controllo generale dell'animale. Accertarsi che sia nelle migliori condizioni di salute potrà risparmiare tempo e preoccupazioni ai suoi proprietari e dolori e malessere agli amici a quattro zampe.

Documenti: ci sono tutti?

In caso di necessità (gli imprevisti, ahimè, possono sempre capitare) e in caso di viaggi in paesi esteri è bene avere sottomano tutti i documenti che identificano l'identità e lo stato di salute dell'animale: libretto sanitario correttamente compilato, passaporto, documenti/certificati sanitari richiesti dal paese di destinazione.

Una valigia anche per lui\lei

Ecco gli oggetti indispensabili per l'animale domestico da portare in vacanza:

cibo abituale

farmaci abituali

giochi preferiti

indumenti familiari

guinzaglio

museruola

sacchetti igienici

lettiera

piccolo kit di primo soccorso

Stress e ansia

Se l'animale tende a stressarsi particolarmente durante i viaggi è bene concordare preventivamente con il veterinario la terapia migliore per alleviare i sintomi di un possibile malessere.

Informazioni sulle normative di trasporto

Aereo, automobile, treno, nave? Le normative e le condizioni di trasporto previste per legge sul territorio italiano o al di fuori di questo sono diverse. Risulta dunque necessario informarsi e adeguarsi alle corrette normative a seconda del mezzo di trasporto scelto.

Durante il viaggio: il digiuno

E' consigliabile tenere l'animale a digiuno almeno 2 ore prima di iniziare il viaggio.

L'acqua

Avere sempre a portata di mano dell’acqua fresca da poter somministrare all’animale.

Lo spazio

E' bene garantire all'animale domestico uno spazio idoneo e con sufficiente aerazione durante il viaggio a prescindere dalla durata di quest'ultimo.

Le soste

Quando possibile è consigliato programmare soste regolari durante il viaggio.

La temperatura dell'ambiente

Assicurarsi che l’animale non sia esposto a temperature estreme o a bruschi cambi di temperatura.

Un consiglio contro lo stress dell'animale

Associare il viaggio a un gioco, una gratificazione, un’attività piacevole per ridurre al minimo paura e stress durante il viaggio.