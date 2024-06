Emergenza estiva, sono ben 120 i gatti in cerca di casa ospiti nella struttura di Magreta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche quest’anno, con l’arrivo della stagione calda, si ripresenta l’emergenza sovraffollamento all’interno del canile e gattile intercomunale “Punto & Virgola” di Magreta. Gli ingressi delle cucciolate aumentano a dismisura, spingendo i volontari della struttura a lanciare appelli sull’importanza di sterilizzazione e adozione.

Attualmente i gattini in cerca di una famiglia sono 65, distribuiti tra il gattile e le case delle balie, ovvero le volontarie che accudiscono i cuccioli più piccoli e bisognosi di attenzione e, insieme, ospitano anche le mamme in gravidanza occupandosi dell’intera famiglia fino al termine dello svezzamento. Dall’inizio dell’anno, tra cuccioli e gatti adulti, sono stati registrati complessivamente 192 ingressi e 83 adozioni. Tra il 2019-2023, la struttura ha curato l’adozione di 1699 gatti e gestito 187 colonie feline.

Punto & Virgola si trova in Strada Nuova Pederzona a Magreta, e dal 2015 è gestito da Caleidos Cooperativa Sociale ONLUS in collaborazione con l’associazione 4 Zampe per l’Emilia. Le porte dello spazio sono aperte per le visite tutti i fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ma anche dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per adottare un gattino, è possibile recarsi in struttura e compilare un modulo, oppure contattare Caterina al numero 3496700206. I mici si affidano a partire dai 60 giorni di età dotati di microchip, spulciati e con un primo vaccino, già abituati alla lettiera e al contatto con altri animali.

La struttura cerca anche balie, figure fondamentali durante la stagione delle nascite, quando arrivano gattini orfani da allattare. Le balie si occupano dell'allattamento e dello svezzamento, con tutto il necessario fornito dal gattile fino all’adozione. Altri modi per aiutare lo spazio in questo momento? Acquistare pappe kitten o effettuare donazioni per sostenere le attività all’IBAN IT20R0503412902000000013552.