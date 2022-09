Il Gattile Intercomunale di Modena cerca volontari e balie feline: come candidarsi

Il Gattile Intercomunale di Modena, ubicato in via Pomposiana 292/A, è alla ricerca di volontari che si occupino dei piccoli ospiti a quattro zampe donando loro tempo, coccole e attenzioni e contribuendo a mantenere puliti gli ambienti della struttura.

Chi può candidarsi

Non occorrono competenze specifiche ma almeno 16 anni di età, un po’ di tempo e tanta voglia di fare. È possibile svolgere il servizio sia di mattina che di pomeriggio, a seconda delle disponibilità del volontario. Solitamente si tratta di un paio d’ore d’impegno, da concordare.

Oltre ai volontari, si cercano anche balie per i gattini, ovvero persone che adottino temporaneamente un cucciolo portandolo a casa propria per farlo abituare alla vita domestica e farlo crescere “in famiglia” in vista di un’adozione. Anche in questo caso, l’unica cosa che occorre è un po’ di tempo da dedicare al cucciolo e, se si hanno già altri animali in casa, uno spazio esclusivo per il gattino.