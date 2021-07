Contagio, altri 20 casi in provincia di Modena. Risalgono i casi attivi

Sono 20 i nuovi positivi al covid emersi oggi in provincia di Modena. Fra questi 15 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test pre-ricovero, per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

I comuni coinvolti: Bastiglia 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Modena 13, San Felice S/P 1, Sassuolo 2. Fuori provincia 1.

Rimangono complessivamente stabili i ricoveri in Azienda Ospedaliero - Universitaria, che oggi sono 11. Di questi, 9 sono in degenza ordinaria, tutti al Policlinico. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 2, tutti al Policlinico. Non si registrano decessi

Si aggiungono 16 nuovi guariti, per un totale di 63.873 a fronte di 65.943 contagi. I casi attivi sono sempre su quota 300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 672.293 dosi di vaccino, di cui 392.645 prime dosi e 279.648 seconde dosi.