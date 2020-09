Dal 1 ottobre torna in vigore la manovra antismog, la Regione valuta il blocco dei diesel euro 4

Entra in vigore giovedì 1 ottobre la manovra antismog che, come previsto dalla Regione Emilia Romagna, prevede limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti fino alla fine di marzo 2021.

Tornano anche le domeniche ecologiche, una misura che, come già lo scorso anno, a Modena sarà applicata tutte le domeniche a partire dal 4 ottobre.

A Modena, i limiti alla circolazione si applicheranno, dunque, tutti i giorni, escluso il sabato: dal lunedì al venerdì e tutte le domeniche, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. I limiti, gli stessi già applicati negli scorsi anni, resteranno invariati almeno fino a dicembre. L’estensione del blocco della circolazione ai veicoli diesel Euro 4, prevista per la manovra 2020-2021, verrà valutata dalla Regione nei prossimi mesi, anche in base all’evoluzione delle misure di sicurezza necessarie per prevenire il contagio da coronavirus.

L’area interessata dal blocco

A Modena i limiti alla circolazione saranno applicati nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, percorrere la tangenziale e raggiungere i 26 parcheggi scambiatori utilizzando le vie di accesso consentite.

Per quanto riguarda i limiti al riscaldamento, la manovra prevede il divieto di utilizzare biomasse (come legna, pellet, cippato) per il riscaldamento domestico, nelle abitazioni dotate di sistema multi combustibile.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e tutte le deroghe previste sono disponibili sul sito.

Le misure emergenziali scatteranno dopo tre giorni consecutivi di superamento dei limiti delle polveri sottili: in questo caso le limitazioni alla circolazione già in vigore normalmente vengono applicate anche ai veicoli diesel Euro 4 e si estendono anche al sabato e alla domenica. Le misure emergenziali vengono applicate nel territorio provinciale nel quale si verifica il superamento. Due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì Arpae verificherà i valori di concentrazione di PM10 e, in caso di superamento continuativo, comunicherà ai Comuni la necessità di applicare le misure emergenziali già dal giorno successivo. In caso di superamento segnalato il lunedì, quindi, le misure emergenziali si applicheranno dal martedì e resteranno attive fino a quando le polveri rientreranno nei limiti in base alla segnalazione del bollettino di controllo di Arpae.