20 anni per il gruppo Comunale Volontari di Protezione civile di Modena

Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena compie vent’anni, anzi venti più uno perché l’anno scorso le celebrazioni sono state bloccate dalle restrizioni imposte dalla pandemia, e festeggia il compleanno domenica 3 ottobre, in piazza Matteotti, con un incontro che comincerà alle 9 e proseguirà fino alle 12.30.

Attraverso i racconti e le testimonianze dei volontari, nel corso della cerimonia saranno ricordate le tappe principali della storia del gruppo a partire dalla sua fondazione, avvenuta nel 2000 con una decisione del Consiglio comunale di Modena.

Il gruppo iniziò l’attività con 15 volontari, senza una sede e praticamente senza mezzi ma con una forte determinazione che l’ha portato, vent’anni più uno dopo, all’attuale sede operativa al Centro logistico comunale di via Morandi, ad avere un parco mezzi sostenuto e strumentazioni adatte ad affrontare ogni tipo di emergenza e, soprattutto,

a poter contare su centinaia di volontari altamente specializzati e sempre pronti ad assistere la popolazione in difficoltà sul territorio comunale, regionale e nazionale.

Saranno ricordati, quindi, gli interventi a supporto della cittadinanza durante le piene dei fiumi e le alluvioni, in particolare la rotta dell’argine del Secchia nel 2014, le nevicate più abbondanti, come quella del 2004, e i fenomeni atmosferici violenti come la grandinata del 2019. Ma anche le grandi emergenze nazionali come i terremoti del Molise, all’Aquila, in Emilia nel 2012 e in Centro Italia nel 2016, e i servizi di assistenza in occasione di grandi eventi che hanno radunato migliaia di persone come il funerale di Luciano Pavarotti, la visita del Papa a Carpi e il concerto del Modena park con Vasco Rossi.

Negli anni, il gruppo ha svolto attività di assistenza, come l’accoglienza invernale dei senzatetto, aumentato anche le attività di formazione dei volontari e svolto azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai cittadini e, soprattutto, ai più giovani con i campi scuola attivati da qualche anno e molto apprezzati.

La cerimonia di domenica sarà anche l’occasione per premiare i volontari che si sono particolarmente distinti.