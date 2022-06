Formigine, apre un nuovo spazio Enel per un servizio migliore ai cittadini

Tutte le soluzioni più convenienti in ambito dell’energia elettrica, del gas e dell’efficienza energetica: ha aperto a Formigine (MO) lo Spazio Enel Partner di Via Forno Vecchio 13, un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Formigine e di tutta l’area circostante che offrirà competenza, professionalità e consulenze specifiche per aderire alle migliori offerte e proporre opportunità di risparmio, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato.

Il nuovo Spazio Enel Partner, gestito da Ro.Ma srl, è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Formigine Maria Costi, dell'Assessore per Formigine Città sicura e dello Sviluppo Corrado Bizzini, del Responsabile Mercato Enel Area Nord Est Marco Frattini e del titolare di Ro.Ma Robert Geambasu (tutti presenti nella foto in allegato).

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas di Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia.

Il nuovo negozio proporrà le soluzioni più convenienti per l’efficienza energetica anche sulla gamma di innovati prodotti di Enel X, come caldaie a condensazione, climatizzatori, impianti fotovoltaici. Inoltre, nel nuovo Spazio Enel, ci sarà la possibilità di comunicare la lettura dei contatori, dimostrare il pagamento delle bollette, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere o forniture temporanee per fiere o eventi, pagare fatture e richiedere rimborsi o pagare i bollettini postali premarcati e i PagoPa.

Lo Spazio Enel Partner di Formigine è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 13.