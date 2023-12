A Bomporto si inaugura l'area sportiva attrezzata nella Piazzetta dei Tigli

Bomporto entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il Comune modenese, infatti, aderisce al progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).



L’iniziativa sarà presentata giovedì 21 dicembre dalle ore 11:00 presso Piazzetta dei Tigli, Sorbara. Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Bomporto, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.



L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area di Piazzetta dei Tigli a Sorbara e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.



Il Comune di Bomporto ha dato in adozione l’Area Attrezzata alla Polivalente Sorbara che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Sarà infatti la Polivalente che gestirà tempo e spazio a favore delle altre ASD/SSD del territorio, senza dimenticare l'open use.



L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di Tutti – Parchi a Sorbara, Piazzetta dei Tigli, sarà giovedì 21 dicembre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, dove si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza della Sindaca Tania Meschiari assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa. Interverranno la Vicesindaca e Assessora allo Sport Ilaria Malavasi, la Coordinatrice Regionale Emilia-Romagna di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi e un Rappresentante della Polivalente Sorbara.





Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con le ragazze e i ragazzi delle scuole.