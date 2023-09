A Castelfranco Emilia si inaugura l'accademia di Atlantic Fluid Tech

A Castelfranco Emilia si è svolta l'inaugurazione della Atlantic Academy, accademia erogatrice di corsi di formazione metalmeccanica, nasce nel dicembre 2021 e si rivolge a privati, aziende, agenzie per il lavoro e associazioni di categoria.

Da marzo 2022 a luglio 2023 sono stati 23 i corsi effettuati di cui: 12 di montaggio meccanico, 8 sulle macchine utensili e 3 di collaudo professionale. In totale sono stati 268 i corsisti iscritti con una percentuale di donne superiore agli uomini. Ben 242 persone sono state assunte alla fine dei corsi, 75 delle quali direttamente all’interno del gruppo Atlantic Fluid Tech.

Atlantic Fluid Tech produce a Modena dal 1979. L’azienda nasce con il nome CHS e negli anni novanta si specializza nella realizzazione, assemblaggio e collaudo di valvole oleodinamiche finite e circuiti integrati. Nel 2008 nasce Atlantic Fluid Tech, azienda dedicata alla progettazione, sviluppo e commercializzazione di valvole idrauliche e blocchi oleodinamici integrati. Nel 2011 le due aziende si fondono, mantenendo il nome di Atlantic Fluid Tech e danno vita ad una nuova realtà che coniuga moderna progettazione e decennale esperienza produttiva per studiare le migliori soluzioni personalizzate per ogni specifica esigenza del settore. Oggi Atlantic Fluid Tech è costituita da 6 unità produttive per un totale di 14.700 mq di superficie coperta, sono 390 i dipendenti impiegati presso l’azienda madre e le consociate Turning Tech, Simal e Cartech con sede a San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia. Sono 7 le filiali estere, che hanno sede in Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Francia, Regno Unito e Olanda. Il fatturato consolidato del gruppo, stimato per il 2023, è di 60 milioni di euro.

"Per garantire alle aziende una crescita solida occorre preparare buone basi, - Queste le parole di Christian Storci, Presidente di Atlantic Fluid Tech- nel mondo delle imprese questo si concretizza attraverso una preparazione sempre più approfondita e specifica delle persone, che ne sono il cuore pulsante. La formazione e la specializzazione non possono più essere fornite solamente tramite affiancamento, occorrono corsi strutturati ed efficaci, che mantengano alto il livello e stimolino la voglia di apprendere, ulteriormente, in modo continuo. Con questi obiettivi è nata Atlantic Academy, per dare una risposta a queste esigenze, non solo per le aziende del nostro gruppo, ma per tutta la comunità locale".

"Oggi la formazione professionale non ha un inizio o una fine - spiega Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna -, è una necessità permanente e un aspetto determinante per lo sviluppo di un territorio e per la capacità delle sue aziende di competere sui mercati internazionali. Per questo, la Regione Emilia-Romagna ha investito e continuerà a farlo ingenti risorse in questo ambito: è l'unica strada per continuare a vincere questa sfida. Dunque, complimenti ad Atlantic Fluid per questa iniziativa che va nella direzione giusta: formare nuova forza lavoro specializzata, al passo con i tempi, con un occhio al digitale e all'ecosostenibilità".

“L’inaugurazione dell’Academy di Atlantic Fluid – spiega Francesco Zuffi, Sindaco di San Cesario sul Panaro - è un altro segnale importante che dimostra la forza e lungimiranza del settore produttivo dei nostri territori. Si tratta di un investimento importante che favorirà l’incontro fra domanda e offerta, e per questo potrà dare risposta anche alle esigenze delle nostre comunità. Il nostro obiettivo, come amministratori del territorio, è che questa esperienza non rimanga confinata alla sola realtà di Atlantic Fluid, ma che possa costituire un percorso attorno al quale catalizzare altre realtà industriali. Durante l’ultimo tavolo di confronto che abbiamo organizzato come Amministrazione, il progetto è stato anticipato anche agli altri imprenditori del comparto La Graziosa, che si sono dimostrati molto interessati. Per questo mi auguro che questo primo importante progetto possa crescere ulteriormente in futuro”.

Queste le parole di Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia: "Questo è un momento significativo per questa importante Azienda, per la nostra comunità e l’economia del nostro territorio. Atlantic Fluid Tech contribuisce a creare valore, produce ricchezza e posti di lavoro. L'inaugurazione dell’Academy di Atlantic è un segnale oltremodo positivo per il futuro di questo settore, ma anche per la formazione e l’economia del nostro territorio che continua ad offrire nuove opportunità e a rimanere fortemente attrattore di nuove imprese. Voglio ringraziare la famiglia Storci per aver scelto Castelfranco Emilia per i loro investimenti e la loro crescita, inoltre voglio sottolineare due elementi innovativi di questa operazione: la rigenerazione urbana, visto che è stato appunto rigenerato un vecchio capannone industriale come sede, ora pienamente sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale; l’idea dell'Academy, un elemento formativo che ha peculiarità innovative sulla formazione del personale, che aumenta opportunità e qualità per le persone che cercano lavoro. La creazione dell’Academy dà la possibilità, nel caso ci siano i necessari requisiti, di essere assunti in azienda direttamente o di essere a disposizione di altre aziende in quanto lavoratori formati: due elementi che danno la misura della qualità non solo del prodotto, ma soprattutto della gestione in ogni aspetto dell’azienda, a misura di persona".