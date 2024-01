A Fiorano Modenese arriva il Servizio Civile Universale

E’ aperto il bando nazionale per volontari del Servizio Civile Universale che intende selezionare 52.236 giovani operatori volontari, suddivisi in 2.023 progetti in Italia e 160 progetti all'estero.

Il Comune di Fiorano Modenese aderisce al bando attraverso il progetto "Aiutare per crescere", presentato da ASC (ARCI Servizio Civile Reggio Emilia), ente capofila per il territorio del distretto ceramico.

A Fiorano Modenese è previsto l’inserimento di tre giovani volontari presso il Servizio Istruzione e presso Casa Corsini, il polo tecnologico del Comune.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani nella comunità locale. Gli operatori volontari saranno coinvolti in attività di supporto presso i servizi in cui saranno impegnati.

Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi dell’Unione Europea e giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di età compresa tra 18 e 28 anni. La durata del Servizio Civile Universale è tra gli 8 e i 12 mesi, con orario di servizio pari a 25 ore settimanali. E’ previsto un assegno mensile di 507,30 euro per ogni volontario.

La domanda di partecipazione si presenta in modalità online e accedendo con credenziali SPID o apposite credenziali da richiedere alla piattaforma per la domanda (DOL)La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 febbraio 2024 alle ore 14:00.Per fornire ulteriori informazioni e rispondere a eventuali domande ASC ha organizzato un incontro online aperto a tutti i giovani interessati, nella giornata di martedì 23 gennaio alle ore 18.00.Per iscriversi e partecipare è necessario inviare una mail a reggioemilia@ascmail.it.

Per ulteriori dettagli sul bando e sui progetti disponibili, consultare il sito web del Comune di Fiorano Modenese nella sezione: servizi/educazione-e- formazione/servizio-civile.