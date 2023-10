A Lama Mocogno chiude il Ponte Fosso Grosso sulla sp28

Chiuderà al transito la strada provinciale 28 a Lama Mocogno in corrispondenza del Ponte Fosso Grosso, che sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale. La chiusura sarà attivata da venerdì 20 ottobre alle ore 8,00 per dieci settimane fino al 29 dicembre,

I lavori, che sono partiti lo scorso 31 luglio con le prime opere di cantiere e sono realizzati dall’impresa Fea srl, prevedono in particolare il risanamento delle superfici in cemento armato, la realizzazione di fasciature in fibre di carbonio per rinforzare le travi del ponte, la realizzazione di micropali, tiranti e cordoli per l’installazione di nuove barriere guardrail, oltre al rifacimento delle sede viaria e della segnaletica.

Nei primi tre giorni di chiusura, dalle ore 8,00 di venerdì 20 ottobre alla serata di domenica 22 ottobre, il transito del trasporto pubblico scolastico sarà comunque garantito da un servizio di navette messo a disposizione da Seta, mentre dal lunedì 23 ottobre e per tutta la durata della chiusura è prevista la realizzazione di un passaggio pedonale, che assicurerà agli studenti la continuità del servizio di trasporto scolastico, sempre in accordo con Amo e Seta.

La chiusura partirà, comunque, dopo il transito delle linee di trasporto pubblico della prima mattina di venerdì 20, comprese quelle del trasporto scolastico.

Il ponte è ad una sola campata lunga circa otto metri ed è costituito da un impalcato in calcestruzzo armato formato da cinque travi portanti sormontate da una soletta in calcestruzzo di 14 centimetri. La larghezza complessiva del ponte è di circa sei metri, mentre la larghezza della carreggiata esistente è di circa 5,34 metri.

I lavori, dell’importo complessivo di 400mila euro, fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena. Il piano prevede, per il periodo 2024 – 2029, un investimento complessivo di 17 milioni di euro e interventi su oltre 50 ponti con luce superiore a sei metri.

Il piano degli interventi provinciali

I primi interventi previsti dal piano manutenzioni per il 2024, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale del Ponte Fosso Grosso sulla strada provinciale 28 per un importo di 400 mila euro, saranno i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della soletta dell’impalcato e la posa di nuove barriere guard-rail del ponte vecchio di Navicello sulla strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola per 300 mila euro, i lavori di manutenzione straordinaria per rinforzo impalcato del Ponte Rio Mocogno sempre sulla strada provinciale 28 a Lama Mocogno per 300 mila euro e il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto sulla ferrovia lungo la strada provinciale 12 a Carpi, del ponte pescale sulla provinciale 19 a Prignano e del ponte di Marano sulla provinciale 4 a Marano sul Panaro.

Negli anni successivi è previsto inoltre un contributo di un milione 600 mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla strada provinciale 486 in Comune di Baiso, opera realizzata dalla Provincia di Reggio Emilia che in parte coinvolge anche il territorio modenese nel Comune di Prignano sulla Secchia.

