A Lama Mocogno riapre al transito la sp28. Ancora lavori sul Ponte Fosso Grosso

Riapre al transito da martedì 5 dicembre con 25 giorni di anticipo la strada provinciale 28 a Lama Mocogno in corrispondenza del Ponte Fosso Grosso, sul quale prosegue un intervento di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale.

I lavori, che sono partiti lo scorso 31 luglio con le prime opere di cantiere e sono realizzati dall’impresa Fea srl, hanno comportato la chiusura totale della strada dallo scorso 20 ottobre, prevista inizialmente fino al 29 dicembre, ma anticipata a martedì 5 dicembre grazie al lavoro dell’impresa esecutrice.

Il transito riaprirà a senso unico alternato per consentire la prosecuzione delle attività di cantiere, che si concluderanno alla fine di gennaio 2024, e sarà ripristinato il regolare transito del trasporto pubblico, compreso quello scolastico.

I lavori prevedono il risanamento delle superfici in cemento armato del ponte, la realizzazione di fasciature in fibre di carbonio per rinforzare le travi del ponte, la realizzazione di micropali, tiranti e cordoli per l’installazione di nuove barriere guardrail, oltre al rifacimento delle sede viaria e della segnaletica.

Il ponte è ad una sola campata lunga circa otto metri ed è costituito da un impalcato in calcestruzzo armato formato da cinque travi portanti sormontate da una soletta in calcestruzzo di 14 centimetri. La larghezza complessiva del ponte è di circa sei metri, mentre la larghezza della carreggiata esistente è di circa 5,34 metri.

I lavori, dell’importo complessivo di 400mila euro, fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena. Il piano prevede, per il periodo 2024 – 2029, un investimento complessivo di 17 milioni di euro e interventi su oltre 50 ponti con luce superiore a sei metri.