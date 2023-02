A Mirandola nasce il Micronido "Belli e monelli"

E' stato inaugurato il Micronido “Belli & Monelli” (Viale della Favorita, 9) . Un momento significativo, che verrà replicato la settimana successiva con il taglio del nastro presso “L’Arca di Noè” e che conclude in maniera fruttuosa la volontà dell’Amministrazione di aumentare i posti nido sul territorio comunale in poco tempo.

37 posti nido e 10 primavera in più a disposizione della comunità, per dare pronta risposta alle esigenze delle famiglie ed alla accresciuta richiesta di posti nido. Un risultato celere reso possibile grazie al lavoro sinergico fra i gestori, l’Assessorato all’Istruzione, gli uffici comunali e la generosità e l’interesse mostrato da soggetti privati. Decisivo l’apporto del welfare locale: interpellati dall’Assessore Marina Marchi, gli imprenditori mirandolesi hanno risposto presente accollandosi le spese di arredo e di adeguamento degli spazi. La proficua collaborazione tra pubblico e privato ha consentito quindi di ampliare del 23% la percentuale di ricettività per bambini 0-3 anni a Mirandola (da 160 a 207), superando quel 33% previsto dai parametri stabiliti dalla Comunità Europea.

“Si conclude con queste due inaugurazioni (la prossima sarà L’Arca di Noè Sabato 11) una prima fase – commenta l’Assessore Marchi – preludio di un ulteriore potenziamento del servizio. Il Micronido “Belli e Monelli”, grazie alla preparazione e alla passione delle

tate, garantisce un servizio d’eccellenza con attività d’interscambio che coinvolgono tutte le fasce d’età. Particolari punte di eccellenza sono il corso di inglese e il moderno giardinetto, arredato con giostre che permette anche l’attività all’aria aperta”.