A Modena piantati oltre 1.300 alberi per un nuovo bosco urbano in città

Sono 1.369 i nuovi alberi messi a dimora nell’area verde tra le vie Orazio e Catullo, nella zona antistante il parcheggio del Grandemilia. Questi alberi, che crescendo costituiranno un vero e proprio bosco urbano, sono stati scelti tra le essenze autoctone che possono raggiungere e oltrepassare il secolo di vita. Le specie piantate includono querce, frassini, ciliegi, aceri campestri, carpini, gelsi e tigli.

Un Bosco per i Nuovi Nati

L'iniziativa è dedicata ai bambini nati o adottati a Modena nel 2022, continuando una tradizione che dura da quasi trent’anni. Questa tradizione, nata dall’applicazione della legge Rutelli, prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato con l’obiettivo di garantire alle nuove generazioni città sempre più verdi.

Fasi dei Lavori

I lavori nell’area boscata sono iniziati a dicembre 2023 con la realizzazione dell’impianto di irrigazione. Attualmente, sono in fase di completamento con le finiture necessarie per garantire la corretta crescita degli alberi.

La Carta delle Aree Pubbliche Comunali

Per pianificare in modo efficiente la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di boschi urbani, il servizio Ambiente dell’amministrazione comunale ha completato la Carta delle aree pubbliche comunali disponibili per interventi di forestazione. Questa Carta, realizzata attraverso una banca dati georeferenziata, rappresenta uno strumento tecnico di riferimento previsto dalle linee di indirizzo per il Piano del verde comunale.

La Carta delle aree pubbliche, insieme al Censimento e al Regolamento del verde già realizzati, è fondamentale per la creazione di nuove zone alberate sul territorio. Questi interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità urbana e alla sostenibilità ambientale, dimostrando l’impegno di Modena nella tutela dell’ambiente e nella promozione di uno sviluppo urbano sostenibile.