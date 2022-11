A Montale si riqualifica piazza Braglia. Cantiere entro fine mese

Piazza Braglia, il via ai lavori di riqualificazione sarà entro la fine del mese. La Giunta di Castelnuovo Rangone ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione di piazza Braglia, un’importante opera da 300mila euro che ridisegnerà una delle aree strategiche di Montale.

Un intervento atteso da anni dalla comunità montalese sta prendendo il via, con vantaggi per i cittadini, che potranno fruire di un luogo più accogliente, per i visitatori, che potranno godere di uno spazio rinnovato e attrattivo, e degli esercenti locali, che svolgeranno la loro attività in un contesto più adatto alle loro esigenze.

“Stanno finalmente per iniziare i lavori di riqualificazione di Piazza Braglia – commenta il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi -. Avremmo voluto iniziare già all'inizio dell'estate, ma il continuo aumento dei prezzi delle materie prime e le incertezze che attraversano tuttora il mondo dell'edilizia hanno suggerito un ulteriore approfondimento al progetto. Dare nuova vita a Piazza Braglia era, prima di tutto, una promessa che avevamo fatto ai montalesi e l'abbiamo voluta mantenere nonostante le difficoltà di questi mesi. I lavori, che saranno divisi in stralci anche per ridurre al minimo i disagi per residenti e attività economiche, consegneranno a Montale un nuovo luogo di comunità, bello e funzionale”.

Il cantiere per il primo stralcio, che si concentrerà sul verde pubblico, sarà aperto, salvo imprevisti, entro la fine di novembre, mentre per il completamento dell’opera servirà attendere i primi mesi del 2023.