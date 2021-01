A Natale 420 spese sospese per l’emporio Il Melograno

Grande generosità da parte della cittadinanza nei confronti dell’emporio Il Melograno: al termine della campagna “A Natale, dona una spesa sospesa”, il bilancio è più che positivo, con 420 spese sospese donate, che andranno a coprire il fabbisogno delle famiglie seguite già nei primi mesi del 2021. I fondi raccolti sono già stati in parte utilizzati per i rifornimenti e gli allestimenti durante il periodo natalizio e verranno utilizzati per acquistare generi di prima necessità.

“Grazie ai tanti cittadini e alle aziende che hanno scelto di fare un regalo solidale, sostenendoci.” Affermano i portavoce

L’emporio Il Melograno ha ripreso la sua consueta attività regolare, con il servizio di spesa su appuntamento nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00. L’emporio è aperto anche per consegne o donazioni di generi alimentari, previo appuntamento scrivendo una mail a progetto@emporiomelograno.it