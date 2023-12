A San Possidonio si costituisce la Comunità Energetica Rinnovabile

Il 12 dicembre 2023 presso la sala consiliare del municipio, è nata l’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile di San Possidonio alla presenza del Notaio Fabrizio Figurelli con la sottoscrizione dell’atto costitutivo. Tra i 19 soci fondatori hanno firmato anche il Sindaco Casari Carlo per il Comune ed il Parroco Padre Sebastiano per la Parrocchia autorizzata dal Vescovo di Carpi a far parte della comunità energetica.

Il Consiglio Direttivo della CER è composto da Emanuele Malavasi (Presidente), Agnese Zona (Vicepresidente), Giulio Fregni (Segretario), Paolo Diazzi e Alfredo Roversi (Consiglieri). Durante l’assemblea sono stati ricordati i benefici ambientali per la transizione energetica connessa alla produzione di energia rinnovabile e i benefici economici che avranno gli associati partecipando alla CER di San Possidonio, previsti dal decreto incentivi per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici nei comuni con meno di 5.000 abitanti (fino al 31/12/2025) e per l’energia elettrica prodotta e consumata dai soci (per vent’anni).

L’iscrizione alla Associazione CER di San Possidonio è LIBERA E GRATUITA Informazioni e richiesta di iscrizione: in municipio presso lo sportello del Segretario della CER (Assessore all’Ambiente Giulio Fregni) oppure presso la sede della Proloco.