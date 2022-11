A Sciocolà un “cioccolatino Gagno” in onore del goal decisivo del portiere

ll connubio cioccolato e sport prosegue anche per l’edizione 2022 di Sciocolà giunta alla quarta edizione con un ricco programma di eventi e spettacoli per le vie del centro di Modena dal 29 Ottobre al 1° Novembre.

Nei giorni scorsi è stato consegnato un pallone di dimensioni reali al portiere del Modena FC Riccardo Gagno per la grande impresa dello scorso 9 aprile dove un gol di 80 metri all’ultimo minuto ha portato la squadra alla vittoria.

Un (quasi) unicum che lo ha reso il portiere più famoso perché quel tiro al 91' è valso il successo per 2-1 contro l’Imolese, oltre ad aver permesso alla squadra di ottenere il primo posto nel girone B della Lega Pro.

Gagno è cresciuto al Brescia, con cui ha esordito in Serie B nel 2017 arrivò nel 2019 a Modena. Gagno ci ha messo poco a prendersi la maglia da titolare e a meritarsi la fiducia del club emiliano, che col ds Luca Matteassi ha anticipato la concorrenza e lo ha acquistato a titolo definitivo facendolo firmare fino al 2023.

Oltre alla scultura di cioccolato realizzata da DOLCEM – Cioccolateria Modenese dal 1954, è stato creato anche un cioccolatino realizzato da Marisa Tognarelli, rigorosamente giallo blu ispirato ai colori della squadra.

Il cioccolatino rappresenta una boule perfetta in omaggio ad un calciatore, una crema che riproduce il gusto della zuppa inglese amato da tutti, come ripieno e racchiuso in cioccolato fondente e bianco, decorato con i colori della squadra giallo e blu.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e patrocinata dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

