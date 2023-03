A scuola si studia la Sicurezza Stradale: il progetto di Autobrennero e Polizia stradale

Si studia anche la sicurezza stradale nelle scuole modenesi, grazie a un progetto, promosso dalla società Autobrennero, in collaborazione con la Polizia stradale col supporto della Provincia di Modena e del Comune di Carpi, che ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole superiori carpigiane e del territorio, di cui 285 in presenza e gli altri in collegamento streaming, nella mattinata di mercoledì 22 marzo con un evento al teatro comunale di Carpi.

L’iniziativa ha raggiunto, nel corso delle prime otto edizioni, 23mila studenti e ha come obiettivi l’avvicinare i ragazzi al Codice della Strada, dare agli studenti in procinto di prendere la patente gli strumenti per una corretta valutazione del rischio e promuovere un comportamento corretto e responsabile quando si è in viaggio in autostrada.

All’evento hanno partecipato, oltre al presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, al sindaco di Carpi Alberto Bellelli, alla prefetta Alessandra Camporota anche rappresentanti di Polizia di Stato, vigili del fuoco, soccorso stradale e Aci.

Per il presidente Braglia «la sicurezza stradale parte dall’educazione e dalla prevenzione. Sappiamo bene che sono tre i fattori determinanti in questo ambito, mezzo, strada e conducente e come Provincia il nostro impegno è quello di garantire strade sempre efficienti e sicure, ma sulle azioni rivolte ai conducenti, occorre la massima attenzione, prudenza e soprattutto rispetto per le regole del codice della strada. Oggi i nostri studenti – conclude Braglia – hanno una bellissima opportunità di vedere e comprendere quali siano gli effetti devastanti di un incidente e le azioni necessarie a prevenirne le cause, tenendo conto che il 93 per cento degli incidenti stradali è determinato da un fattore umano».

All’evento hanno partecipato studenti degli istituti Meucci, Vallauri e Fanti di Carpi, del Calvi di Finale Emilia e del Corni di Modena.