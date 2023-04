A Silvia Vaccari la medaglia d’oro del Quirinale “Al merito della Sanità Pubblica”

Con una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale, il 27 aprile 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Salute Orazio Schillaci hanno consegnato le medaglie “Al merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Salute Pubblica”.

Tra i professionisti selezionati, in tutta Italia, c’è anche la dr.ssa Silvia Vaccari, presidente nazionale di FNOPO e Risk Manager dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. A lei la medaglia d’oro per “merito” riservata a chi si è distinto nel campo della sanità pubblica, anche per l'impegno come consulente dell'Istituto Superiore di Sanità.

“Siamo molto orgogliosi e felici – commenta il Direttore Generale dell’Ospedale, Dr. Stefano Reggiani – di poter contare su una persona e una professionista come la dr.ssa Vaccari, al quale vanno i nostri più vivi complimenti per aver ottenuto il più alto riconoscimento che la Repubblica tributa a coloro che sono impegnati nel mondo della sanità”.