A Soliera chiusa la nuova rotatoria per la conclusione dei lavori

Allo scopo di consentire una ottimale conclusione dei lavori, la nuova rotatoria all’intersezione tra via Arginetto e via Grandi, a Soliera, sarà chiusa integralmente al traffico dei veicoli a partire dalle ore 9 di domani mercoledì 6 settembre fino alle ore 21 di sabato 9 settembre.

Oltre agli svariati lavori di finitura previsti, si metterà mano ad un intervento di asfaltatura omogenea e durevole.

La viabilità sarà pertanto interrotta a nord, in prossimità dell’incrocio tra via Soliera Cavezzo e via Po; a sud in corrispondenza della rotatoria tra via Arginetto e via Marconi; a ovest lungo via Grandi, all’altezza del numero civico 347.