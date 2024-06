“A tu per tu con la scienza” al via l'orientamento per studenti delle scuole superiori di Modena

Dal 10 al 14 giugno, il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore (FIM) ospita l'iniziativa "A tu per tu con la scienza", un'importante occasione di orientamento e sviluppo di competenze trasversali per circa 60 studenti delle scuole superiori del territorio modenese e reggiano, che avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con il mondo della Fisica, dell'Informatica e della Matematica.

Il 10 giugno, dalle 9.30 alle 17.00, nell’edificio di Fisica (aula L1.3), si terrà l’iniziativa di orientamento “La Scienza è il mio mestiere!”, nella quale le studentesse e gli studenti delle superiori potranno approfondire le discipline del dipartimento e scoprire le numerose possibilità di impiego che il mercato del lavoro offre ai laureati in Fisica, Informatica e Matematica. La giornata prevede interventi di professionisti laureati in queste discipline, attualmente impiegati presso importanti aziende locali, nazionali e internazionali, o attivi nell’insegnamento, che condivideranno le loro esperienze lavorative e descriveranno come la laurea in queste materie abbia influenzato positivamente le loro carriere.

L'iniziativa "A tu per tu con la scienza" continuerà per tutta la settimana fino a venerdì 14 giugno, con le studentesse e gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado che, in base ai propri interessi, avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con ricercatori e docenti dell’Università. Il programma prevede attività seminariali, di laboratorio e momenti di rielaborazione degli argomenti affrontati, per approfondire le loro conoscenze in Fisica, Informatica e Matematica.

Al termine della settimana, si terrà il tradizionale “contest”, dove gli studenti, divisi in piccoli gruppi, presenteranno in modo originale e creativo un concetto o argomento scelto tra quelli trattati, utilizzando solo oggetti di uso comune. Le migliori presentazioni verranno premiate con gadget di Unimore e libri di divulgazione scientifica.

Tutte le iniziative della settimana sono coordinate dalla commissione per la divulgazione della cultura scientifica del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, presieduta dalla Prof.ssa Michela Eleuteri

“I nostri PCTO rappresentano uno strumento fondamentale per presentare le nostre attività agli studenti, che saranno i professionisti di domani” - afferma la Prof.ssa Michela Eleuteri - “fornendo loro preziose informazioni che possano aiutarli a orientarsi nel loro percorso formativo e professionale. Siamo fiduciosi che l’impegno e la dedizione del nostro team nell’organizzare eventi con le scuole renderanno questo appuntamento un interessante momento di apprendimento e approfondimento per gli studenti e le studentesse che parteciperanno, e ci permettono di continuare ad essere un punto di riferimento costante per le scuole e gli insegnanti del territorio.”