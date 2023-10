A Villanova arriva il dispensario farmaceutico

Una sorta di “piccola” farmacia aperta tutti i giorni dove trovare personale preparato, medicinali, la possibilità di prenotare visite ed esami, cioè quelle prestazioni essenziali offerte dalle farmacie, snodo importante della rete dei servizi sanitari sul territorio. È il nuovo dispensario farmaceutico di Villanova, un punto di approvvigionamento di medicinali gestito dalla titolare della farmacia di Lesignana e frutto di un percorso nato da uno sforzo condiviso di Comune di Modena, Ausl e Federfarma per dotare la frazione di un presidio importante per la popolazione.

Inoltre, nei locali accanto al dispensario farmaceutico, situato al piano terra del civico 448 di via Villanova, entra in funzione da martedì 10 ottobre il Punto di infermieristica di comunità di Villanova, aperto dall’Azienda Usl, che lavorerà in stretta collaborazione con il dispensario farmaceutico, fornendo anche un esempio di sinergia tra pubblico e privato.

Il binomio dispensario farmaceutico - infermiere di comunità rappresenta la prima esperienza di questo genere nella provincia di Modena. L’apertura dei due servizi, che costituiranno un unico punto di riferimento per la sanità e la salute dei residenti, è stata sottolineata nella mattinata di lunedì 9 ottobre dalla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e della direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena Anna Maria Petrini. Insieme a loro, anche l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli, il direttore del Distretto sanitario Andrea Spanò, la dirigente delle professioni sanitarie del Distretto di Modena e Castelfranco Emilia Cecilia Pellicciari, il segretario di Federfarma Paolo Muzzioli e, naturalmente, la titolare del dispensario nonché della farmacia Quattroville di Lesignana da cui esso dipende, Angela Castelfranco.

Già in funzione da un paio di settimane, in questa prima fase, il dispensario farmaceutico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 (mercoledì pomeriggio chiuso); successivamente gli orari potranno essere definiti meglio anche in base alle richieste degli utenti.

Il martedì mattina dalle 8 alle 12 è aperto inoltre l’adiacente ambulatorio del Punto di infermieristica di comunità. Per accedere è necessario chiamare il numero telefonico 059 5137350 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20: risponde un infermiere che valuta il bisogno e, nel giro di 24 ore, l’infermiere di comunità più vicino contatta la persona che ha chiamato per fissare un appuntamento.

I Punti infermieristici prendono in carico soprattutto persone con patologie croniche e anziani fragili in accordo con il medico di medicina generale di riferimento. L’infermiere affianca il malato cronico aiutandolo, ad esempio, a rispettare la terapia prescritta e diventa quindi di particolare importanza il confronto immediato con il farmacista a fianco. Il servizio di infermiere di comunità arriva a Villanova a pochi giorni di distanza dall’inaugurazione di altri tre Punti infermieristici nel territorio comunale: Polisportiva San Faustino, ex aeronautica in via Minutara e Casa della comunità in via Rita Levi Montalcini.