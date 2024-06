A1 Milano-Napoli: Modifiche alle chiusure programmata per peggioramento Meteo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata annullata la chiusura del tratto della A1 Milano-Napoli tra l'allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, in direzione Milano, prevista dalle 22:00 di lunedì 24 giugno alle 6:00 di martedì 25 giugno. Pertanto, lo svincolo dalla A22 verso la A1 in direzione Milano rimarrà regolarmente aperto.

Chiusure Confermate

Rimane confermata la chiusura del tratto tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia, verso Milano, dalle 22:00 di martedì 25 giugno alle 6:00 di mercoledì 26 giugno, per lavori di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo dalla A22 verso la A1 in direzione Milano.

Percorsi Alternativi

Per chi viaggia da Bologna verso Milano, si consiglia di prendere la A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e seguire la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. I viaggiatori provenienti da Verona (A22) diretti verso Milano possono seguire lo stesso itinerario.

Stazione di Modena Nord

Sempre a causa del maltempo, è stata annullata la chiusura dell'entrata della stazione di Modena nord sulla A1, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 24 giugno alle 6:00 di martedì 25 giugno.

La chiusura della stazione di Modena nord in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna, rimane confermata dalle 22:00 di martedì 25 giugno alle 6:00 di mercoledì 26 giugno per lavori di manutenzione del cavalcavia. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud sulla A1 o a Campogalliano sulla A22 del Brennero.

Le autorità raccomandano ai conducenti di pianificare i loro viaggi tenendo conto di queste modifiche per evitare disagi.