Lungo la Pedemontana rifiuti abbandonati da mesi nelle piazzole

Una piccola discarica con rifiuti abbandonati a più riprese da ormai diversi mesi, senza che nessuno sia mai intervenuto per pulire nonostante le segnalazioni. Accade lungo la Pedemontana, nel tratto compreso nel territorio di Spilamberto (ma non solo). A segnalarlo è il consigliere comunale di San Cesario Mirco Zanoli, che ha più volte messo in evidenza anche in passato le cattive condizioni della strada sotto il profilo del degrado ambientale.

Un problema che si somma a "quello delle buche, della mancanza di illuminazione nello svincolo di Vignola e dell'assenza di catadiottri sui guard rail", spiega Zanoli.