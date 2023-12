Alberi pericolanti, ne saranno abbattuti circa 30 nell'area della Fratellanza

Al campo comunale della Fratellanza, inizia lunedì 18 dicembre un intervento per mettere in sicurezza l’area verde che prevede la rimozione di una trentina di alberi a rischio caduta perché giunti a fine vita o in grave sofferenza, la potatura di alcune altre piante, la fresatura dei ceppi. Proseguiranno, inoltre, i controlli di stabilità in corso già da alcuni giorni, per verificare lo stato di salute di tutti gli alberi presenti nell’area.

I lavori sono coordinati dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena e si concluderanno nell’arco della settimana.

L’intervento consiste nella rimozione di quattro olmi completamente secchi, di un filare di undici robinie in condizione di degrado fitopatologico, di una decina di tigli e di sei ippocastani anch’essi a rischio di caduta: molti di questi alberi, infatti, sono cresciuti male perché piantati troppo vicini tra loro; il diradamento, quindi, ha l’ulteriore obiettivo di preservare e far crescere meglio le piante che si trovano in migliori condizioni di salute.

In tutta l’area verde del campo della Fratellanza, inoltre, proseguiranno i controlli di stabilità, già iniziati nei giorni scorsi, nell’ambito del piano di controllo e valutazione del rischio del patrimonio arboreo attuato dal Comune di Modena. Le piante rimosse saranno sostituite.