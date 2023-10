Grossa quercia a rischio caduta al parco Pertini, domani sarà abbattuta

Al parco Pertini, lunedì 9 ottobre, sarà rimossa una quercia a rischio caduta. L’abbattimento è stato deciso a tutela della sicurezza dei cittadini, in seguito all’indagine di stabilità effettuata nell’ambito piano di controllo del patrimonio arboreo attuato dal Comune di Modena e alla successiva prova di trazione sulla pianta per verificarne la resistenza al vento che ha dato esito insufficiente.

La quercia, alta 32 metri e con un tronco del diametro di oltre un metro, è fortemente inclinata ed è priva di accrescimenti compensativi apprezzabili rispetto all’inclinazione. L’abbattimento, che è stato autorizzato dalla Soprintendenza, si è reso necessario dopo aver verificato con test e simulazioni che un intervento arboricolturale di riduzione, anche importante, della chioma non avrebbe potuto mitigare le gravi anomalie presenti e garantire la sicurezza, e che un eventuale puntellamento del fusto avrebbe comportato la chiusura della pista ciclabile.

La quercia sarà sostituita nell’arco di due mesi, in modo da consentire il consolidamento e la ricomposizione chimica e organica del terreno, con un’altra quercia già a uno stato vegetativo maturo, adeguatamente sviluppata sia nel fusto sia nella chioma.

L’intervento si completa, nella stessa giornata, con la potatura di una seconda quercia e di un ippocastano che si trovano nella stessa area del parco.

I lavori, coordinati dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, cominceranno alle 9 e richiederanno la chiusura fino a martedì 10 ottobre oltre che dell'area di cantiere, anche del tratto di ciclabile tra il parco Pertini e viale Fabrizi, all’incrocio con via Contri, e dei quattro parcheggi in corrispondenza della proiezione della sagoma dell’albero. Si potrebbero verificare, inoltre, temporanei restringimenti della carreggiata, regolati da movieri, in concomitanza dei tagli che possono interferire con la viabilità stradale di viale Fabrizi.