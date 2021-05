Sarà abbattuta la torre piezometrica di via San Martino, modifiche alla viabilità

Modifiche alla circolazione stradale in via San Martino, a Sassuolo,da domani, martedì 4 maggio e fino al prossimo 18 giugno, per consentire le operazioni di demolizione della torre piezometrica.

Per consentire i lavori di demolizione in assoluta sicurezza, a partire dalle ore 7 di domani e fino alle ore 18 di venerdì 18 giugno, il tratto est di via San Martino sarà chiuso al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere al cantiere; sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.

Durante le fasi di lavoro dovrà sempre essere assicurato, alla proprietà, l’accesso al lotto in fregio all’area oggetto dell’occupazione interessata dall’intervento.