Abitcoop e Divisione Poliambulatorio di Gulliver, firmata la convenzione per sconti e trattamenti

In un periodo difficile dovuto alla pandemia da Covid-19, Abitcoop intende rafforzare il proprio impegno nei confronti dei Soci. Firmata la convenzione con il Divisione Poliambulatorio di Gulliver per condizioni vantaggiose per l’accesso a visite polispecialistiche