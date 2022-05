Successi per l'Accademia Taekwondo Modena agli Internazionali di Busto Arsizio

Torna in gara l'Accademia Taekwondo Modena all'Insubria Cup 2022 , internazionale che si è tenuto lo scorso weekend a busto Arsizio con 1400 atleti e 160 società partecipanti da tutta Italia e non solo. La squadra modenese si è distinta conquistando 12 medaglie su 20 atleti partecipanti conquistando il 13° posto complessivo su 160 società, grande risultato alla prima partecipazione ad un evento così importante.

Oro e Titolo di Campione Internazionale per Alex Ragusa, Zahraa kachakeche e Branly Soliz Flores che vincono i loro incontri con grande tecnica e superiorità; Argento invece per il piccolo Riccardo Coptu all'esordio agonistico, Miriam kachakeche, Gianfranco Dialola e Shaun Atienza che vincono tutti gli incontri preliminari e perdono di pochissimo le proprie finali senza mollare mai; Bronzo, infine, per Rein Arrojo, hajar El Koudri, Eva Persichini, Daniele Uccheddu e Mattia Pagliarini che combattono bene gli incontri preliminari e perdono di misura le semifinali.

Ottime prestazioni ma senza raggiungere la zona podio , questa volta , per Malak El Koudri, Mohammad kachakeche, Federico Cheng, David Sviridov, Jude villanueva , Davide di Palo, Fabian Marchi e Jeoff Villanueva

Molto soddisfatti i Maestri della prestazione di tutti gli atleti e ora testa al Torneo Kim e Liu , il campionato Italiano under 12 in cui l'Accademia cercherà di conquistare altre preziose medaglie.