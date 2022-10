Accessi abusivi ad "Alcatraz", nuova ordinanza comunale per la proprietà

La proprietà del Direzionale Manfredini di viale Corassori a Modena deve intervenire rapidamente per “evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive e situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e l'integrità fisica della popolazione” chiudendo varchi e accessi all’edificio abbandonato, così da prevenire ingressi non autorizzati, ma anche con interventi di pulizia, di eliminazione dell’acqua stagnante e attivando un sistema di allarme perimetrale attivo 24 ore al giorno.

Dopo le ultime segnalazioni e i sopralluoghi della Polizia locale, svolti anche in questi giorni, il Comune interviene con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dopo quella dell’ottobre dello scorso anno, per chiedere alla società Numeria di Treviso, entro venti giorni dalla notifica, il ripristino delle chiusure danneggiate, come quella sul lato di via Monsignor della Valle, già sigillata con saldature metalliche ma dove ora è stato aperto un varco.

Gli interventi richiesti lo scorso anno sono stati realizzati e la proprietà ha anche attivato un servizio di vigilanza privato esterno, ma tutto ciò non ha impedito numerose intrusioni, soprattutto da parte di giovani, nonostante la segnaletica che vieta l’ingresso sia evidente. Queste intrusioni risultano estremamente pericolose per l’incolumità delle persone visto che l’edificio, in stato di abbandono, presenta diverse “situazioni di potenziale pericolo”, come hanno rilevato nelle scorse settimane anche i Vigili del fuoco intervenuti a supporto della Polizia per la ricerca di una persona.

Oltre al ripristino delle chiusure danneggiate e della delimitazione dell’area “in modo che la recinzione abbia le caratteristiche della stabilità”, senza possibilità di accesso da parte di estranei, nella nuova ordinanza è stata inserita anche la richiesta di attivare un allarme H24 lungo tutto il perimetro dell’area.

L’ordinanza, inoltre, chiede di provvedere alla pulizia e alla disinfestazione dell’area, compresi gli accumuli accumulati in corrispondenza della grata che chiude l’ingresso principale; all’eliminazione dell’acqua stagnante presente nei garage sotterranei, dove possono proliferare zanzare e altri infestanti; a sfalciare il verde cresciuto incolto nell’area dell’immobile.