Accesso libero alle lezioni del FestivalFilosofia, ma mascherina obbligatoria

Per alcuni eventi collaterali, invece, sarà prevista la prenotazione

Il FestivalFilosofia 2021 si svolgerà regolarmente in presenzaLa partecipazione alle lezioni sarà gratuita e avverrà tramite sistemi di ingresso regolato, nel pieno rispetto delle linee guida e delle normative che saranno in vigore. Informazioni sulle modalità di accesso alle lezioni, aggiornate in base all’evoluzione del quadro dei protocolli, saranno sempre disponibili sul sito dell'organizzazione.

Nelle platee vigerà il rispetto del distanziamento, che sarà attuato anche nei corridoi d’ingresso alle sedi delle lezioni. Il pubblico dovrà fare ingresso 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni. In tutti i casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento minimo di un metro, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Saranno disponibili dispositivi igienizzanti.

Per tutte le altre iniziative del festival vigeranno misure precauzionali conformi alle normative – tramite sistemi di prenotazione o altre forme di contingentamento – di cui sarà data informazione dal sito del festival.

In caso di maltempo, le lezioni e gli spettacoli previsti nelle piazze si terranno nelle tensostrutture. Tutte le lezioni in lingua straniera prevedono la traduzione simultanea in oversound.