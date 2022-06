Carpi, Urp: torna l'accesso libero per alcuni servizi e cambia l'orario

Dopo le restrizioni poste in essere fino ad ora a causa del Covid, torna il libero accesso per alcuni servizi all’“Ufficio Relazioni con il Pubblico” (Urp) di via Berengario 4 a Carpi. Da lunedì 4 luglio partirà quindi il nuovo orario di apertura, ma rimane l’obbligo di prenotare un appuntamento per autentiche, Spid e anagrafe. Il nuovo orario vedrà gli uffici aperti dalle 9:30 alle 12:30 tutti i giorni tranne mercoledì, domenica e festivi infrasettimanali; il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:30.

Per autentica firme e riconoscimento Spid l’appuntamento va prenotato chiamando il numero 059649214; per prenotazioni d’anagrafe si deve telefonare al numero 059649257, mentre per qualsiasi altra informazione va chiamato lo 059649213; queste linee rispondono tutti i giorni lavorativi dalle 8:30 alle 18:30 tranne il sabato, quando il servizio termina alle 12:30. Per i servizi demografici, è possibile prenotare appuntamenti anche dal sito del Comune, nella sezione “Servizi On-line”, cliccando su “Prenotazione Appuntamenti Anagrafe”. Per l’accesso all’Urp è consigliata una mascherina facciale.