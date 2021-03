Tirocini per gli studenti, accordo fra Fondazione Collegio San Carlo e Ares Design

Il coachbuilder modenese ARES Design e la Fondazione Collegio San Carlo di Modena hanno siglato nella giornata di venerdì 19 marzo 2021 un nuovo accordo, volto a creare nuove ed importanti opportunità formative per gli studenti ospiti del Collegio. In occasione della visita del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli alla Factory di ARES in Strada Sant’Anna 605, si sono dunque incontrati il Presidente della Fondazione San Carlo Giuliano Albarani, il Direttore Generale della stessa Fondazione Edith Barbieri ed il Presidente Esecutivo di ARES Design Dany Bahar.

La partnership tra il coachbuilder modenese e la storica istituzione della Fondazione mira all’inserimento degli studenti pensionanti nel Collegio San Carlo all’interno dell’organico di ARES, attraverso lo svolgimento di tirocini curricolari ed extra-curricolari che daranno la possibilità alle ragazze ed i ragazzi di confrontarsi con un ambiente di lavoro stimolante ed altamente specializzato.

Non si tratta peraltro del primo contatto avvenuto tra la Fondazione Collegio San Carlo ed ARES Design: infatti, l’ARESModena Studio, lo showroom recentemente inaugurato da ARES nel centro della sua città natale Modena, è ospitato proprio sotto le eleganti arcate del complesso del Collegio, in via Emilia Centro 95.

Visitando lo stabilimento, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato la suggestione di far "dialogare" in pieno centro storico le eccellenze dell'automotive con la bellezza dell'arte e dell'architettura della città, l'innovazione tecnologica con la sua storia e la sua cultura. Per Muzzarelli si tratta di elementi forti dell'identità del territorio che ben si valorizzano anche in una prospettiva di formazione e di lavoro offerta come opportunità ai giovani del San Carlo.

“Vogliamo garantire agli studenti ospiti del nostro Collegio la massima varietà e qualità delle opportunità di formazione. - ha aggiunto Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione Collegio San Carlo - Per questo ricerchiamo, a loro beneficio, collocazioni di eccellenza, che non di rado si traducono anche nell’avvio di percorsi di collaborazione e di collocazione professionale. Una realtà innovativa come ARES corrisponde perfettamente al nostro ideale di azienda-partner: un ambiente nel quale i nostri ragazzi possono crescere, valorizzare la loro soggettività e mettere alla prova, in concreto, le competenze maturate negli studi universitari e nei percorsi sulle soft skills offerte dal Collegio”.

Dany Bahar, Presidente Esecutivo di ARES Design, ha così commentato: “Questo nuovo accordo tra ARES Design ed un’istituzione tanto rinomata quale la Fondazione Collegio San Carlo di Modena rappresenta motivo d’orgoglio per me e per la nostra realtà tutta. Al tempo stesso, la possibilità di offrire occasioni di formazione agli studenti che risiedono nel Collegio testimonia ancora una volta la strenua volontà di ARES di investire nei giovani e nei talenti che il territorio di Modena offre”.