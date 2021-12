Aceto del Duca trionfa agli Emilia Romagna Food Awards 2021

Nuovo successo per l'Aceto Balsamico del Duca: l'azienda di Spilamberto (Modena) si è aggiudicata la vittoria ai recenti Emilia Romagna Food Awards 2021, considerati gli “Oscar” regionali delle produzioni agroalimentari, patrocinati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nella sezione dedicata agli aceti balsamici, la storica azienda della famiglia Grosoli oggi guidata da Mariangela Grosoli ha conquistato la giuria del premio, che ha riconosciuto l'Aceto del Duca come vincitore di categoria – ha a sua volta indicato altre 6 menzioni speciali.

Gli Emilia Romagna Food Awards 2021 hanno selezionato le eccellenze del territorio nelle categorie dei salumi, formaggi, birre artigianali, olio Evo, distillati, pasta, conserve e confetture. Questo premio ha dimostrato come ancora una volta la cura e la passione nella produzione del Balsamico del Duca siano requisiti fondamentali e caratteristiche premianti.