Nuovo acquedotto a Fiorano Modenese. Modifiche alla viabilità

A causa di lavori di realizzazione di una nuova rete acquedotto, sarà prevista un’importante modifica alla viabilità a partire da giovedì 1 aprile.

In particolare è previsto il restringimento stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato – regolato da movieri o da semaforo mobile – in via San Paolo, in via Tiziano, in via Braida (nel tratto tra via Tiziano e via Tintoretto), via Tintoretto e via Circondariale San Francesco (altezza di via Tintoretto). È previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata, oltre a un limite di velocità massima consentita di 30km/h.

Tali obblighi saranno in vigore dal 1° aprile al 30 giugno 2021, nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 18.00, e saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.