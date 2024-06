Ad Albareto una nuova area verde attrezzata per yoga, sport e giochi per bambini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lezioni di yoga e partite di street soccer, arte di strada e gioco-danza per bambini e bambine. Sono le attività in programma nel mese di luglio nella nuova area attrezzata multifunzionale adiacente alla Polisportiva Forese nord, affacciata su strada Albareto e realizzata dal Comune di Modena con l’obiettivo di potenziare l’offerta di spazi attrezzati all’aperto per l’aggregazione sociale.

Nello spazio riqualificato sono già presenti giochi per bambini (uno scivolo a torretta, un gioco a molla e un’altalena-amaca inclusiva) e una stazione ludico-sportiva completa, con balance board, panche addominali, un vogatore, un tapis roulant e attrezzi per lo step, il tai chi, la boxe, per l’allenamento libero di giovani e adulti, e a breve saranno installate anche tre nuove panchine.

Il programma del Progetto Verde Albareto, a cura della Polisportiva Forese nord e di Caleidos, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Fondazione di Modena, propone martedì 2 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, gioco-danza per bambini e bambine dai 6 agli 8 anni; giovedì 4 luglio, dalle 9.30 alle 10.30 una lezione di yoga per adulti e terza età che si ripeterà anche giovedì 11 luglio; lunedì 8 e mercoledì 10 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, due incontri di arte di strada, mentre mercoledì 17 (dalle 15 alle 17), lunedì 22 (dalle 10 alle 12) e martedì 30 luglio (dalle 15 alle 17) si gioca a street soccer. Tutte le attività sono a partecipazione libera e gratuita e hanno l’ambizione di coinvolgere e mescolare target di utenza differenti, per creare un ambiente intergenerazionale vivace e frequentato.

Ampia 2mila metri quadrati, l’area multifunzionale è stata riqualificata dal Comune di Modena con un progetto del valore economico complessivo di 40mila euro che ha beneficiato del contributo della Fondazione di Modena, grazie a risorse economiche per 27mila euro finanziate attraverso il bando “Verde Comune”.

Oltre alle attrezzature sportive, ludiche e per il relax, nel progetto rientra, appunto, anche la realizzazione di diversi interventi di animazione dell’area verde per il biennio 2024-2025, da sviluppare col coinvolgimento, nell’ambito di un partenariato, di due soggetti attivi nella realtà di Albareto: la Polisportiva Forese Nord, che anima la frazione con attività aggregative e sportive, e Caleidos cooperativa sociale onlus, che gestisce un doposcuola-centro di aggregazione giovanile dedicato a ragazzi fino a 16 anni.