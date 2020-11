Addio a Benny, l'imprenditore dei bar modenesi

Lutto per la morte di Roberto Benintende, Benny, imprenditore di 54 anni e barman modenese.

Alla sua attività imprenditoriale riguarda la nascita di tantissimi locali di Modena, da Villa Freto, dal Roxy Bar, al Caffè dell’Orologio, al Gran Caffè, dal Bollicine al Benny’s Bar di Corso Canalchiaro al Decano. E per ultimo si era anche lanciato nell’apertura di un negozio di abbigliamento in via Emilia.

Numerosissimi i messaggi di affetto rivolti a Benny e ai sui familiari scritti sui social che lo ricordano come un grande imprenditore, padre di idee innovative e sempre disponibile verso tutti.