Addio a 11 alberi in via Vedriani: parte l'intervento di potatura e rimozione delle piante a rischio

Entro la settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza del filare di 80 alberi che costeggia Via Vedriani a Modena.

L'intervento, pianificato a seguito di un'attenta indagine sulla stabilità e lo stato di salute delle piante, rappresenta una tappa importante del piano di controllo del patrimonio arboreo attuato dal Comune di Modena.

L'Indagine Preliminare

La valutazione delle condizioni degli alberi è stata condotta mediante analisi visive, strumentali e di laboratorio. Questi controlli hanno rivelato la necessità di diverse tipologie di intervento per garantire la sicurezza sia degli alberi stessi sia dei cittadini.

Tipologie di Intervento

Rimonda del secco : Circa 25 alberi necessitano di interventi per la rimozione dei rami secchi potenzialmente pericolosi. La maggior parte di questi alberi sono bagolari, noti per la loro tendenza ad "autopotarsi" seccando i rami non efficienti.

Potature di risanamento : Su altri sette alberi, saranno effettuate potature per ridurre la magnitudo di alcune anomalie presentate dalla chioma.

Abbattimenti necessari: Undici alberi saranno abbattuti a causa di gravi anomalie strutturali. Si tratta di cinque alberi dei rosari con fusti cariati, cinque bagolari con gravi carie al colletto causate da funghi e un giovane frassino morente. Questi alberi, alti tra i 10 e i 14 metri, non possono essere salvati con interventi colturali e rappresentano un rischio significativo per la sicurezza delle persone.

Le Specie Coinvolte

Il filare in questione è composto da bagolari, frassini e Melia azeradach, conosciuto anche come albero dei rosari. Gli alberi variano per età e dimensioni, e la loro vicinanza ha reso necessario un intervento mirato per mantenere l'integrità del filare e la sicurezza della strada.

Durata e Conclusione dei Lavori

La durata prevista per la conclusione dell'intervento è di circa dieci giorni. I lavori saranno eseguiti da personale specializzato e supervisionati dai tecnici del Comune, che garantiranno che ogni operazione venga svolta nel rispetto delle normative vigenti e delle migliori pratiche di arboricoltura.