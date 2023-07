Addio a Guidalberto Guidi: proprietario di Ducati Energia, ex vicepresidente Confindustria

È morto nella serata di domenica 2 luglio, nel Modenese dove abitava, all'età di 82 anni, Guidalberto Guidi, ex vicepresidente di Confindustria e proprietario di Ducati Energia.

Imprenditore e manager di Ducati Energia, azienda nata negli anni ottanta e attiva nel settore dei sistemi elettrici. Guidi è stato molto attivo anche in Confindustria, dove a ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale e presidente del Sole 24ore.

Guidalberto Guidi lascia la moglie Alessandra e la figlia Federica che è stata ministra dello sviluppo economico nel governo Renzi.

Il sindaco di Modena ricorda l’imprenditore scomparso a 81 anni, per un decennio vicepresidente di Confindustria

"Un imprenditore modenese che ha ottenuto molti successi alla guida di Ducati Energia e che per anni è stato ai vertici nazionali di Confindustria. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Guidalberto Guidi, scomparso all’età di 81 anni, in un messaggio di cordoglio alla moglie Alessandra e alla figlia Federica, ministra dello Sviluppo economico tra il 2014 e il 2016. Fautore delle aggregazioni aziendali e delle esternalizzazioni della produzione, Guidi ha sempre sostenuto la necessità, però, di investire in Italia sulla formazione, sulla ricerca e sull’innovazione"