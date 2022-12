Addio ad Arata Isozaki, progettista del Mabic di Maranello

L'Amministrazione Comunale di Maranello esprime cordoglio per la scomparsa, a 91 anni, di Arata Isozaki, uno dei più importanti architetti a livello internazionale, vincitore del prestigioso premio Pritzker nel 2019. Insieme al maranellese Andrea Maffei, Isozaki ha progettato il Mabic di Maranello, lo spazio polifunzionale che dal 2011 ospita la biblioteca e gli eventi culturali cittadini: un'opera innovativa che si affianca ad alcuni dei lavori più significativi realizzati dall'architetto giapponese, dal Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles al Palau Sant Jordi di Barcellona per i Giochi del 1992, dalla Torre Allianz di Milano al Palasport Olimpico di Torino.

“Isozaki è uno dei maestri dell’architettura contemporanea”, commenta Chiara Ferrari, assessore ai lavori pubblici. “Il suo progetto per il Mabic, realizzato insieme ad Andrea Maffei, vincitore del concorso di idee internazionale per la nuova biblioteca, è un'opera importante che lascia un segno di forte caratterizzazione sul nostro territorio: un edificio pubblico a disposizione di tutti, un luogo aperto alla cultura, allo studio e agli eventi, dove la luce è protagonista, uno spazio accogliente per i cittadini, gli studenti e i visitatori. Siamo onorati di avere una sua opera a Maranello”.