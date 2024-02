Addio ad Andrea Giacobazzi, l'Alfredo di Vasco Rossi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel mondo della musica italiana, una triste notizia ha colpito il cuore di milioni di fan: Andrea Giacobazzi, noto come l'indimenticabile "Alfredo" di Vasco Rossi, è morto.

Andrea Giacobazzi, 67 anni, si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma purtroppo, le complicazioni hanno portato a una tragica fine che ha lasciato i fan addolorati.

Vasco Rossi, il rocker indiscusso della scena italiana, ha espresso il suo dolore attraverso i social media. "Ciao Ciciui - scrive Vasco- mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (Colpa d'Alfredo)"

Andrea Giacobazzi, celebre per il suo ruolo chiave nelle esibizioni live di Vasco Rossi, è stato parte integrante del palcoscenico musicale italiano per molti anni. Conosciuto per la sua presenza carismatica e il suo talento musicale, Giacobazzi ha contribuito in modo significativo alla magia delle performance dal vivo di Vasco, portando energia e passione in ogni concerto. E' stato più di un semplice compagno di palco per Vasco Rossi; è stato un'icona amata dai fan.