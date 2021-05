Addio a Carla Focherini in Solieri

Si è spenta domenica 23 maggio Carla Focherini sesta dei sette figli nati da Maria Marchesi e il carpigiano Odoardo Focherini, Giusto fra le Nazioni per aver aiutato durante la Seconda guerra mondiale oltre 100 ebrei

Nel giorno in cui la Chiesa celebra il dono dello Spirito Santo, domenica 23 maggio, il Signore ha chiamato a sé Carla Focherini in Solieri, sesta figlia del Beato Odoardo e di Maria Marchesi.

La Chiesa di Carpi partecipa al dolore del marito Dilio, dei figli Andrea, Alberto e Carla e di tutti famigliari, ed esprime gratitudine al Signore per la lieta testimonianza di fede di Carla che si è espressa nella famiglia, nella sua professione di insegnante e nella attiva adesione alla comunità Masci.

“Ho il grande rimpianto - disse Carla alla notizia della beatificazione del padre Odoardo - di non averlo conosciuto. Una fede autentica, una grandissima capacità di amare, un profondo senso della giustizia, una disponibilità alla paternità allargata ai bimbi vittime innocenti delle persecuzioni razziali sono ragioni che lo hanno spinto a mettersi in gioco per salvare gli ebrei”.

Le esequie di Carla Focherini in Solieri saranno celebrate mercoledì 26 maggio, alle 14.30, presso la parrocchia di San Nicolò in Carpi.