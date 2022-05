Polizia Penitenziaria, 21 agenti in più per Modena e Castelfranco

“Arrivano aiuti concreti per risolvere le criticità di Modena e Castelfranco”. Lo annuncia Vittorio Ferraresi, deputato finalese del MoVimento 5 Stelle. Ferraresi e i parlamentari del territorio Stefania Ascari, Gabriele Lanzi e Maria Laura Mantovani anticipano l’arrivo di nove agenti di Polizia Penitenziaria per il Sant’Anna di Modena e dodici per la casa di reclusione di Castelfranco. I ventuno arrivi complessivi sono previsti all’interno delle disposizioni di mobilità del 180esimo corso. L’arrivo è previsto nei primi giorni di agosto.

“Le risorse sono state stanziate quando ero Sottosegretario alla Giustizia - riprende Ferraresi - e finalmente possono avanzare i concorsi con cui riempire i vuoti nell’organico dopo lo stop legato alla pandemia. Ricordo che a Castelfranco sarà aperta una nuova sezione, per cui tali risorse umane risultano ancora più preziose”.

Questi passi non possono essere la soluzione a tutti i problemi, ma sono un aiuto concreto a chi lavora in istituto. “Ventuno nuovi agenti non bastano per risolvere tutti i problemi - aggiungono i parlamentari M5S - come MoVimento 5 Stelle ci attendiamo attenzione e un aiuto per gli istituti di Modena e di Castelfranco. Teniamo monitorata la situazione: l’attenzione resta e deve restare alta”.