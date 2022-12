Aggressione di Concordia. Aidaa: "Importante capire la dinamica e rieducare i due cani"

"Ribadiamo il massimo rispetto per la morte della signora Iolanda Biasutti, la imprendrice sessantoenne in pensione morta dopo essere stata morsicata dai due suoi rottweiler,- dichiara l'AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- ma questo non ci impedisce di chiedere che venga fatta luce sulle motivazioni e sulla dinamica dell'attacco dei due cani e per questo invitiamo le autorità competenti a non prendere decisioni affrettate sul futuro dei 2 cani specialmente chiediamo che i due cani non vengano soppressi."

"Proprio per questo motivo- prosegue l'associazione- oggi invieremo una nota alla ASP Veterinaria ed alla Procura di Modena ribadendo qualora fosse necessario la nostra disponibilità a metterci a disposizione per una azione di recupero dei cani"

E' questa la nota diffusa questa mattina dall'AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito alla possibile soppressione dei due rottweiller della signora Biasutti.

I due animali sono protagonisti di un'aggressione avvenuta nel giorno di Natale, dai risvolti tragici. I due rottweiler di proprietà della donna, per ragioni ancora ignote hanno attaccato la padrona. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per Iolanda Biasutti deceduta durante il trasporto in ospedale.