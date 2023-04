Viale Gramsci, violenta aggressione a bottigliate. Un ferito grave

Un pomeriggio di Pasqua macchiato da un grave episodio di violenza in viale Gramsci. Oggi intorno alle ore 16 due cittadini stranieri sono stati protagonisti di una lite che è culminata con un'aggressione. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il diverbio tra i due - entrambi africani - sarebbe iniziato al parco XXII Aprile: da qui uno dei due contendenti sarebbe fuggito, inseguito dal rivale fino nel viale, precisamente al civico 231, dove è scattata l'aggressione.

Uno dei due giovani è stato colpito alla testa, a quanto pare con una bottiglia. Non è chiaro se nella colluttazione sia spuntato anche un coltello. Il ferito è rimasto a terra, accasciato su un'aiuola e sanguinante, ed è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

Insieme ai sanitari è arrivata sul posto anche la Polizia di Stato - seguita da Carabinieri e Polizia Locale - e in breve le autorità hanno circondato l'area per prestare i soccorsi e svolgere i primi accertamenti. L'aggressore sarebbe stato bloccato dagli agenti, in attesa di definire con certezza la dinamica dell'accaduto. Il ferito, apparso in condizioni molto gravi e a tratti incosciente, è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Il tratto del viale di fronte al minimarket dove è avvenuto lo scontro - pare un ritrovo fisso per uno dei contendenti - è stato chiuso al transito e la Polizia di Stato ha eseguito diversi rilievi e interrogato i presenti.