AiNTS, l’Associazione italiana Non-Technical Skill cambia sede e si trasferisce a Modena

Dal 1 marzo 2023 AiNTS - Associazione italiana Non-Technical Skill avrà sede a Modena, in Via Canaletto Sud n.88 a Modena, presso la Casa della Solidarietà.

A dieci anni dalla sua costituzione, avvenuta a Milano il 10 luglio 2012, l’assemblea dei soci, svolta a dicembre 2022, ha eletto presidente il modenese Federico Ricci, professionista psicologo del lavoro e docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Contestualmente il Ricci ha assunto il mandato di individuare una sede a Modena.

“Mi è sembrato ovvio cercare la partnership dell’amministrazione comunale, per la sensibilità che da sempre rivolge alle realtà dell’associazionismo e per l’attenzione alle politiche di tutela della sicurezza sul lavoro. -precisa Federico Ricci, neopresidente AiNTS- Siamo onorati di aver trovato ascolto e risposta da parte del Comune di Modena“

AiNTS è un'associazione culturale, fondata con lo scopo di promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dalla conoscenza e dal corretto utilizzo delle competenze non tecniche (le Non-Technical Skill). Si tratta di fattori fondamentali, perché nonostante l’evoluzione tecnologica e normativa, in Italia ancora oggi, ogni giorno, muoiono mediamente sul lavoro tre persone. Una strage di donne e di uomini impegnati a guadagnarsi un salario e le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale non diminuiscono.

“Abbiamo pensato che fosse doveroso dare spazio a chi si prende cura della salute sul lavoro e che avere un’associazione nazionale con sede a Modena -afferma l’Assessora del Comune di Modena, con delega al Patrimonio, Anna Maria Lucà Morandi- sia un riconoscimento per la cultura del lavoro del nostro territorio e un valore concreto per la nostra comunità locale”.

La nuova sede accrescerà in effetti la capacità di AiNTS di dare corpo ad iniziative, sia nazionali che locali, finalizzate a sviluppare la cultura della sicurezza nel tessuto sociale, tra studentesse e studenti, oltre che, ovviamente, nei luoghi di lavoro. Un compito importante e non sempre così semplice da realizzare.